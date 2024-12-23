ДТП в Алексеевском районе: один погиб, трое пострадали

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22 декабря на территории Самарской области зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 15 человек, двое - погибли.

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в 21:45 в Алексеевском районе. 23-летний мужчина, управляя автомобилем Kia Rio, двигался по улице 100 км автодороги М-5 «Урал» со стороны Оренбурга в сторону Самары. В пути следования при обгоне выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомашиной LADA Granta, под управлением мужчины 1961 года рождения, движущейся во встречном направлении. Водитель отечественного автомобиля погиб на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. Водитель иномарки и его пассажиры – 19-летняя и 25-летняя девушки госпитализированы, еще одному пассажиру – 28-летнему мужчине оказана разовая медицинская помощь.