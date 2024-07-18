ДТП с трагическим исходом произошло на автодороге Самара-Бугуруслан

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Территориальные пожарные-спасатели провели аварийно-спасательные работы на месте ЧП.



Вчера на 35 километре автодороги Самара-Бугуруслан произошло дорожно-транспортное происшествие, о чем в 23:08 диспетчеру пожарно-спасательного отряда № 34 поступило сообщение.

Оперативно к месту вызова были направлены 4 человека из пожарно-спасательной части № 14 Отряда № 34, а также сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Прибыв на место происшествия, наши пожарные-спасатели установили, что произошел наезд на препятствие легкового автомобиля Mitsubishi Lancer. К сожалению, в результате ДТП погиб 1 человек.

В ходе аварийно-спасательных работ личный состав деблокировал погибшего и отключил аккумуляторную батарею.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.