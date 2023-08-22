ДТП с полуприцепом в Большечерниговском районе: пострадали двое

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21 августа на территории региона зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в 13:55 час. в Большечерниговском районе. 39-летний водитель, находясь за рулем автомашины Renault Logan, двигался по автодороге «А-300 Самара - Большая Черниговка до границы с Республикой Казахстан» в направлении г. Самара. В пути следования на 138 км. данной автодороги не справился с рулевым управлением и допустил наезд на автомашину DAF FT XF 105 с полуприцепом, стоящую на левой обочине по ходу движения. С места происшествия в медицинское учреждение доставлен водитель и 37-летняя женщина-пассажир легкового автомобиля.