ДТП с двумя пострадавшими произошло в Ставропольском районе

2 декабря в 17:26 поступил звонок в пожарно-спасательный отряд о том, что на 27 км автодороги Тольятти – Ташелка произошло дорожно-транспортное происшествие. Оперативно к месту ДТП выехал расчет пожарно-спасательной части № 149 пожарно-спасательного отряда № 30.

По прибытии к месту вызова специалисты установили, что произошел съезд в кювет с последующим опрокидыванием легкового автомобиля ВАЗ-2112. К сожалению, в результате автоаварии пострадали 2 человека: были госпитализированы в Тольяттинскую городскую клиническую Больницу № 5. Специалисты провели аварийно-спасательные работы: оценку обстановки, сбор информации, отключение аккумуляторной батарей. На месте ДТП работали также сотрудники Госавтоинспекции и медработники.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"