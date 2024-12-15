ДТП с большегрузом в Волжском районе: два водителя пострадали

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Полицейские работали на месте ДТП в Волжском районе 14 декабря. В настоящее время, из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 05:50 час. на 31,35 км а/д А300 «Самара - Большая Черниговка - граница с р. Казахстан» ранее лишенный водительского удостоверения 37-летний водитель, управляя автомобилем Lada Priora, двигался со стороны с. Дубовый Умет по ул. Фрунзе в направлении Самары. В пути следования нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги и совершил столкновение с большегрузом Mercedes-Benz, под управлением 44-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. Оба водителя госпитализированы с места ДТП.