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Девушка-водитель пострадала в ДТП в Самаре

8 июля 2021 13:24
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Девушка-водитель пострадала в ДТП в Самаре

7 июля на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП с пострадавшими. 

Одно из ДТП произошло в 16:00 в Октябрьском районе Самары. Водитель - девушка 1995 года рождения, управляя автомобилем «Mercedes Benz E-class», следовала по ул. Соколова в направлении ул. Ново-Садовая, при повороте налево допустила столкновение с автомобилем «Nissan Almera» под управлением водителя 1979 года рождения, который следовал во встречном направлении. В результате ДТП телесные повреждения получила водитель автомобиля «Mercedes Benz E-class», которая госпитализирована в медицинское учреждение, сообщает облМВД.

Теги: ДТП пострадавшие

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