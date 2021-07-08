Девушка-водитель пострадала в ДТП в Самаре

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7 июля на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 16:00 в Октябрьском районе Самары. Водитель - девушка 1995 года рождения, управляя автомобилем «Mercedes Benz E-class», следовала по ул. Соколова в направлении ул. Ново-Садовая, при повороте налево допустила столкновение с автомобилем «Nissan Almera» под управлением водителя 1979 года рождения, который следовал во встречном направлении. В результате ДТП телесные повреждения получила водитель автомобиля «Mercedes Benz E-class», которая госпитализирована в медицинское учреждение, сообщает облМВД.