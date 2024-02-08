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Девушка-полицейский задержала пьяного водителя в Сызрани

8 февраля 2024 09:57
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Девушка-полицейский задержала пьяного водителя в Сызрани

В Сызрани старший лейтенант полиции Лилия Титова и младший лейтенант полиции Василий Мякин при содействии общественников задержали пьяного водителя.

Во время осуществления надзора за дорожным движением в Сызрани, сотрудникам ДПС от неравнодушных граждан поступило сообщение  о том, что по ул. Александра Иванова передвигается автомобиль ВАЗ 2107, водитель которого предположительно находится в алкогольном опьянении.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли по указанному адресу, где общественники окружили автомобиль, за рулём которого находился мужчина с явными признаками опьянения.

Полицейские задержали водителя, отстранили мужчину от управления транспортным средством и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, которое установило факт наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 0,321 мг/л., что значительно превышает допустимую норму.

Во время оформления правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ, сотрудники полиции выяснили, что правонарушитель никогда не обучался вождению и не получал водительского удостоверения.

Полицейские доложили об обстоятельствах в дежурную часть, прибывшие на место задержания сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр транспортного средства, изъяли следы, предметы и документы, опросили очевидцев и задержанного.

Автомобиль сотрудники органов внутренних дел поместили на специализированную автостоянку.

Рассмотрев материалы, собранные сотрудниками Госавтоинспекции, Мировой суд города Сызрани назначил злоумышленнику наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

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