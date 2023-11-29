Девочка пострадала в ДТП с автобусом в Сызрани

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28 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадал 9 человек.

Одно из ДТП произошло в Сызрани. В 08:00 час. водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем LADA Granta, двигался со стороны ул. Котовского г. Сызрани в сторону а/д М-5 «Урал». В пути следования возле дома №83 по ул. Хвалынская, не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за дорожным движением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом ПАЗ, под управлением водителя 1980 года рождения. После аварии в больницу обратились трое пострадавших: 12-летняя пассажир автобуса госпитализирована, водителю легкового автомобиля и 17-летнему пассажиру автобуса медиками рекомендовано амбулаторное лечение. Полицейскими установлены и опрошены более 15 очевидцев ДТП. Возбуждено административное расследование.