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Девочка пострадала в ДТП с автобусом в Сызрани

29 ноября 2023 11:46
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Девочка пострадала в ДТП с автобусом в Сызрани

28 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадал 9 человек. 

Одно из ДТП произошло в Сызрани. В 08:00 час. водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем LADA Granta, двигался со стороны ул. Котовского г. Сызрани в сторону а/д М-5 «Урал». В пути следования возле дома №83 по ул. Хвалынская, не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за дорожным движением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом ПАЗ, под управлением водителя 1980 года рождения. После аварии в больницу обратились трое пострадавших: 12-летняя пассажир автобуса госпитализирована, водителю легкового автомобиля и 17-летнему пассажиру автобуса медиками рекомендовано амбулаторное лечение. Полицейскими установлены и опрошены более 15 очевидцев ДТП. Возбуждено административное расследование.

Теги: ДТП

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