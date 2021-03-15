Девочка-подросток пострадала в ДТП в Самарской области

84

ДТП произошло вечером 14 марта с. Кинель-Черкассы.

Мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем «Ауди», двигался по ул. Майская со стороны автодороги «Самара-Бугуруслан» в направлении ул. Тимирязева. Он не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», под управлением водителя 1983 года рождения. В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка автомобиля «Лада Гранта», 2006 года рождения, она была госпитализирована, сообщает облМВД.