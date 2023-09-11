Дело возбудили в отношении напавшего на людей в школе под Ростовом 15-летнего подростка

113

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, напавшего с ножом на взрослых при попытке зайти в школу в Неклиновском районе Ростовской области. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщило областное следственного управление Следственного комитета (СК) в своем Telegram-канале, пишут "Известия".

По информации следствия, подросток, имея умысел на убийство учителя, надел маску, вооружился ножом и прибыл на территорию школы. Там его попытались остановить две сотрудницы образовательного учреждения, а также родственник одной из учениц.

«В результате возникшего конфликта несовершеннолетний ножом причинил им телесные повреждения. Один из потерпевших в результате полученных ножевых ранений в область спины госпитализирован», — говорится в сообщении.

Учащиеся школы не пострадали. Несовершеннолетний задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.