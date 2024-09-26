Дачные соседи самарца решили установить забор так, что полностью перегородили ему въезд на участок

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Житель г. Самары столкнулся с тем, что не смог попасть на свою дачу. Соседи по смежным участкам установили забор так, что лишили его возможности проехать к своему дому. На доводы мужчины владельцы ограждения не реагировали. В результате ему пришлось обратиться в суд.



Суд удовлетворил требования истца обязать собственника забора демонтировать ограждение, а ему обеспечить беспрепятственный доступ к участку. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Красноярского района Самарской области.



В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав вынес в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, а также ограничил его в праве выезда за пределы Российской Федерации.



Принятые сотрудником Службы меры побудили должника освободить проезд и дать соседу возможность проезжать к своему дому и участку.