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Дачникам грозит срок за выращивание ипомеи трехцветной

24 мая 2024 09:46
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дачникам грозит срок за выращивание ипомеи трехцветной

В России ввели уголовную ответственность за выращивание вьюнка ипомеи трехцветной. За это дачникам теперь грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом 24 мая в интервью агентству «Прайм» рассказала адвокат Елена Кудерко.

«За 10–11 растений грозит максимальное наказание до двух лет лишения свободы, за сотню и более — до восьми лет заключения», — рассказала она.

Юрист отметила, что для суда важно, как именно это растение было выращено: самосевом или целенаправленным высаживанием. Однако так или иначе граждане, которые временно пользуются или владеют участками, где растут эти растения, должны обязательно их уничтожить.

Также, чтобы избежать последствий, Кудерко посоветовала тщательнее относиться не только к прополке дикорастущих цветов, но и к выбору декоративных растений, пишут "Известия".

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