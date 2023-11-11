ЧП в Рязанской области: рано утром в 11 ноября сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда

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Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Инцидент произошел в 7:12 по московскому времени на перегоне Рыбное — Блокпост. В результате помощник машиниста получил незначительные травмы, для оказания помощи была вызвана бригада медиков. Угрозы экологии не наблюдается.

МЖД утверждает, что причиной стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

Уточняется, что на движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет. «Для ликвидации последствий схода на место отправлены восстановительные поезда со станций Рыбное, Воскресенск, Рязань», — пояснили в организации. Кроме того, создан штаб для координации действий по ликвидации последствий схода.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил информацию о случившемся. Он также уточнил, что состав перевозил минеральные удобрения. Он поручил региональным органам оказать всю необходимую помощь РЖД для ликвидации последствий инцидента

Источник РБК, близкий к МВД России, заявил, что перед сходом вагонов произошел взрыв.

На место выехали следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте. «Следователями организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате диверсии было повреждено 50 метров железнодорожного полотна, образовалась воронка диаметром около 15 метров и глубиной около двух метров. Очевидцы рассказывали, что незадолго до взрыва заметили у железной дороги подозрительного мужчину, пишет Лента.