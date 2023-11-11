Я нашел ошибку
Главные новости:
В последнем домашнем матче в этом голу «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимают московский «Локомотив».
«Крылья Советов» завершили первый круг победой над екатеринбургским «Уралом» - 3:1
Минфин получит новые полномочия при регулировании табачной отрасли
Минфин получит новые полномочия при регулировании табачной отрасли
Ей был 91 год.
Умерла космонавт Валентина Пономарева, которая была дублером Терешковой
Например, рак легкого на ранних стадиях, когда у пациента ещё отсутствуют симптомы.
Флюорография помогает выявить разные заболевания органов грудной клетки
В нем принимают участие четыре команды: «Ракета» (Самара), «Ладья» (Омск), «Крылья мечты» (Пенза) и «Волчата» (Тамбов).
В Самаре впервые стартовал детский турнир по следж-хоккею
Присутствующие обсудили вопросы киберпреступности в Самарском регионе.
В ГУ МВД СО состоялась встреча представителей «Ассоциации цифровой безопасности» и Банка России
В Рязанской области рано утром в субботу, 11 ноября, сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда.
ЧП в Рязанской области: рано утром в 11 ноября сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда
В Самаре автомобиль врезался в столб и загорелся
В Самаре автомобиль врезался в столб и загорелся
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.05
0.12
EUR 98.32
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Начальник ГУ МВД СО Игорь Иванов поздравил сотрудников и ветеранов с профессиональным праздником
«Нет ненависти и вражде»: Самарская область присоединилась к Всероссийской акции
Шедевры Баха прозвучат в зале Самарской кирхи
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

ЧП в Рязанской области: рано утром в 11 ноября сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда

11 ноября 2023 13:49
201
В Рязанской области рано утром в субботу, 11 ноября, сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда.

Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Инцидент произошел в 7:12 по московскому времени на перегоне Рыбное — Блокпост. В результате помощник машиниста получил незначительные травмы, для оказания помощи была вызвана бригада медиков. Угрозы экологии не наблюдается.

МЖД утверждает, что причиной стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

Уточняется, что на движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет. «Для ликвидации последствий схода на место отправлены восстановительные поезда со станций Рыбное, Воскресенск, Рязань», — пояснили в организации. Кроме того, создан штаб для координации действий по ликвидации последствий схода.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил информацию о случившемся. Он также уточнил, что состав перевозил минеральные удобрения. Он поручил региональным органам оказать всю необходимую помощь РЖД для ликвидации последствий инцидента

Источник РБК, близкий к МВД Россиизаявил, что перед сходом вагонов произошел взрыв.

На место выехали следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте. «Следователями организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате диверсии было повреждено 50 метров железнодорожного полотна, образовалась воронка диаметром около 15 метров и глубиной около двух метров. Очевидцы рассказывали, что незадолго до взрыва заметили у железной дороги подозрительного мужчину, пишет Лента.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Ночью и утром местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
11 ноября 2023  13:03
Ночью и утром местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
160
В день проведения футбольного матча в Самаре будет работать дополнительный транспорт
10 ноября 2023  12:53
В день проведения футбольного матча в Самаре будет работать дополнительный транспорт
470
Многофункциональные туристические комплексы появятся в Жигулевске и Ставропольском районе Самарской области
10 ноября 2023  12:01
Многофункциональные туристические комплексы появятся в Жигулевске и Ставропольском районе Самарской области
1431
Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником сотрудников ОВД региона
10 ноября 2023  09:54
Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником сотрудников ОВД региона
293
 Дмитрий Азаров 9 ноября выступил на пленарном заседании форума сотрудничества России и Казахстана.
9 ноября 2023  16:02
Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, как будет развиваться сотрудничество Самарской области и Казахстана
656
Весь список