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Число пострадавших при аварии на кемеровской шахте "Листвяжная" выросло до 92. 35 из них – горноспасатели, которые участвовали в поисковой операции, сообщили ТАСС в медицинских службах. Госпитализированы 80 человек, еще 12 горняков получили амбулаторную помощь.

Сегодня на шахте начали бурить вторую скважину. Через обе в эпицентр взрыва планируется подать инертную пену для охлаждения, чтобы горноспасатели смогли приступить к поиску тел погибших, которые еще остаются в забое.

По последним данным, пока подняты только 11. 25 ноября на "Листвяжной", по предварительным данным, произошел взрыв метана. В результате погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

Расследуются два уголовных дела – о нарушении промышленной безопасности и халатности. Арестованы пять человек.

Как сообщили в Генпрокуратуре России, после аварии на "Листвяжной" была проверена 31-на шахта Кузбасса, выявлено почти 450 нарушений. Региональная прокуратура организовала анонимную горячую линию для сообщений о нарушениях на угольных предприятиях