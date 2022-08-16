161

Число погибших в результате взрыва в ТЦ в Ереване возросло до 15

Количество погибших в результате взрыва в торговом центре Еревана «Сурмалу» увеличилось до 15. Об этом во вторник, 16 августа, сообщается на сайте местного МЧС, пишут "Известия".

«В результате поисково-спасательных работ были обнаружены тела 15 погибших», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди жертв есть ребенок. Его возраст не уточняется.

Кроме того, пропавшими без вести могут считаться 18 человек, в том числе гражданка России и гражданин Ирана.

Фото: ТАСС/Патрин Александр/"Известия"