Число погибших из-за взрыва в ТЦ в Ереване возросло до шести

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В результате взрыва в торговом центре Еревана «Сурмалу» количество погибших увеличилось до шести человек. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщает Sputnik Armenia со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении, передают "Известия".

«Только что из-под завалов спасатели достали тело шестого погибшего», — передает Sputnik.

По последним данным, число пострадавших превысило 60.

Взрыв в торговом центре «Сурмалу» в Ереване произошел 14 августа. По предварительным данным, причиной взрыва в ТЦ стал пожар на складе пиротехники. Уровень сложности возникшего возгорания был повышен до третьего.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям. Также сообщается о создании специальной следственной группы, которая займется выяснением обстоятельств происшествия.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл на место, где произошел взрыв в торговом центре.

Фото: ТАСС/Александр Патрин/"Известия"