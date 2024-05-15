Четверо погибли в ДТП в Сергиевском районе

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Утром в среду, 15 мая, в Самарской области произошло смертельное ДТП. Около 05:35 на трассе М-5 «Урал» в Сергиевском районе столкнулись три автомобиля.

— По предварительной информации, водитель Toyota Hilux по касательной задела Lada Kalina. Отечественная легковушка выезжала на магистраль со стороны Сергиевска. После этого иномарка столкнулась с ехавшим по встречке грузовиком, — пояснили в ГУ МВД России по Самарской области.

Грузовик перевозил линолеум. Кабину грузовика также оторвало, пишет 63.ру.

К сожалению, в результате аварии погибло четыре человека. Водители Toyota и грузовика, а также два пассажира иномарки скончались на месте.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области