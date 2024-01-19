Бывший глава самарского минстроя переведен из СИЗО под домашний арест

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Изменена мера пресечения в отношении бывшего министра строительства Самарской области Николая Плаксина. Вместо содержания в СИЗО экс-чиновник помещен под домашний арест. Решение принял Самарский областной суд в четверг, 18 января. Об этом «СитиТрафику» рассказали в учреждении 19 января 2024 года.

Задержание Николая Плаксина произошло в апреле 2023 года. Ему вменили превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следствие считает, что региональный минстрой незаконно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию двух домов культуры в области. При этом объекты не соответствовали требованиям проектной документации, пишет СитиТраффик.