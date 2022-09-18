Бывший гендиректор РКЦ «Прогресс» выйдет на свободу

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В Шестом кассационном суде общей юрисдикции рассмотрели жалобу на приговор бывшему гендиректору РКЦ «Прогресс» 72-летнему Александру Кирилину. На заседании 16 сентября 2022 года рассматривали вердикты Кировского райсуда и областного суда.

Экс-директора предприятия признали виновным в том, что с 2011 года по декабрь 2016 года в интересах ООО «Союзобщемашимпорт» он заключил экономически невыгодный для АО «РКЦ "Прогресс"» договор по закупке гидравлического вытяжного пресса на завышенную более чем на 125 миллионов рублей сумму. Также Александр Кирилин инициировал командировки сотрудников «Прогресса» в Германию и Москву для обучения работе с этим оборудованием, на что было потрачено еще около 745 тысяч рублей, тем самым причинив АО «РКЦ "Прогресс"» ущерб на сумму более 126 миллионов рублей.

По этому эпизоду Кировский райсуд признал Кирилина виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Этим же приговором Кирилин признан виновным в том, что, используя свое служебное положение генерального директора АО «РКЦ "Прогресс"», принял необоснованное решение о выплате своему первому заместителю Сергею Тюлевину денежной компенсации за неиспользованные основные отпуска в 2008–2009, 2010–2011 и 2011–2012 годах, чем причинен ущерб АО «РКЦ "Прогресс"» на сумму больше 3,5 миллиона рублей. Эти действия Кирилина суд квалифицировал как хищение путем растраты чужого имущества в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.

В свою очередь, областной суд освободил Кирилина от наказания в виде 2 лет за злоупотребление полномочиями, сославшись на истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.

А наказание за хищение путем растраты в особо крупном размере областной суд уменьшил с 8 до 5 лет лишения свободы.

Шестой кассационный суд внес свои коррективы в приговоры областного суда, пишет 63.ру.

Так, по эпизоду, когда Кирилин отправлял сотрудников в Германию и Москву, суды не учли, что командировочные расходы были вызваны действительной производственной необходимостью.

В этой части объем обвинения и исковые требования к Кирилину на указанную сумму уменьшены.

По эпизоду необоснованной выплаты Тюлевину компенсации за неиспользованные основные отпуска судебная коллегия пришла к выводу, что действия Кирилина неправильно квалифицированы как хищение чужого имущества, и оценила их как злоупотребление служебными полномочиями, так как выплаты были произведены с нарушением порядка и полагались Тюлевину только при его увольнении.

В связи с изменением квалификации с учетом положительных данных о личности осужденного, а также с учетом того, что Тюлевин вернул всю сумму компенсаций, Шестой кассационный суд с 5 лет лишения свободы сократил наказание для Кирилина до 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

— В остальной части принятые по делу судебные решения оставлены без изменения, а кассационные жалобы осужденного и его адвокатов, а также кассационное представление прокурора — без удовлетворения, — говорится в сообщении Шестого кассационного суда.

Таким образом, бывший глава «Прогресса» в ближайшее время должен выйти на свободу из следственного изолятора, куда его поместили после оглашения приговора Кировского райсуда.