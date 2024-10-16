Богатовские огнеборцы два раза за дежурные сутки выезжали на тушение природных пожаров

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Общая площадь горения составила 600 квадратных метров.



15 октября в 13 часов 53 минуты диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в сельском поселении Печинено севернее села Федоровка горит лесополоса. По прибытии на место вызова огнеборцы установили, что горит валежник на площади 300 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 6 человек личного состава, 2 автоцистерны, было подано 2 ствола «Б». В 16 часов 18 минут пожар полностью ликвидирован.

Буквально через полтора часа поступило сообщение от жителей села Богатое о том, что горит сухая трава в овраге на улице Заводской. По прибытии на место было установлено, что горит сухостой на общей площади 300 квадратных метров, угроза распространения огня отсутствует. Для тушения пожара был подан 1 ствол «Б». В 17 часов 57 минут пожар был полностью ликвидирован. Причины пожара устанавливаются.



В случае обнаружения пожара звоните по телефону «101» и по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"