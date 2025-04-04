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Бастрыкин: в 2024 году от насилия в семье пострадали около 2 тысяч детей

4 апреля 2025 11:29
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Бастрыкин: в 2024 году от насилия в семье пострадали около 2 тысяч детей

Около двух тысяч детей пострадали от преступлений насильственного характера со стороны членов семей в 2024 году. Однако случаев насилия в семье может быть намного больше, так как не все потерпевшие осмеливаются о них рассказать.

Как сообщил ТАСС глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, внутрисемейная преступность имеет латентный характер.

"По расследованным в 2024 году уголовным делам число несовершеннолетних, пострадавших от преступных посягательств со стороны близких, членов семьи, составило около двух тысяч человек", – отметил он.

При этом криминальная статистика не может полностью показать реальную картину, так как многие малолетние остаются запуганными и уверенными в том, что им не поверят.

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