Автомобилистка в Тольятти сбила пешехода

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6 марта на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в Центральном районе Тольятти. В 06:40 час. женщина-водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем Peugeot 308, двигалась со стороны санатория «Лесное» в направлении ул. Комзина. В пути следования, в районе дома № 2а по ул. Санаторной, допустила наезд на пешехода 1963 года рождения, двигавшегося во встречном направлении по левому краю проезжей части. Пешеходу рекомендовано амбулаторное лечение.