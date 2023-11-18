Арест машины побудил самарца погасить долг в 343 тысячи рублей

144

Долг по налогам в 343 тысячи рублей житель г. Самары оплатил сразу после составления акта описи и ареста автомобиля.

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов г. Самары в отношении местного жителя было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности в размере 343 тысяч рублей. Мужчина был ознакомлен с процессуальными документами и предупрежден о применении мер принудительного характера в случае игнорирования оплаты многотысячного долга.

Установив имущественное положение должника, начальник отделения вынес постановление о розыске его автотранспортного средства. Судебными приставами, осуществляющими розыск, место нахождения иномарки было установлено. Сотрудники Службы выехали для составления акта описи и ареста автомобиля.

Должник, узнав, что его BMW может быть отправлена на торги, сразу же погасил задолженность. Транспортное средство осталось у владельца, а долг оказался полностью погашен.