Алиментщика из Кинельского района остановили на дороге

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В отделении судебных приставов Кинельского района Самарской области в отношении жителя региона на исполнении находится исполнительное производство о взыскании алиментных платежей. Своей дочери он задолжал свыше 400 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства должника ограничили в праве пользования специальным правом на управление транспортными средствами и предупредили, что имеющееся у него имущество, а именно отечественный автомобиль LADA Granta, будет арестовано и передано на реализацию.

Должник расставаться с транспортным средством не захотел и перечислил на депозитный счет отделения сумму в 220 тысяч рублей, решив, что этого будет достаточно.

В ходе рейда «Дорожный пристав» автомобиль должника был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. Судебные приставы предупредили мужчину, что, в связи с имеющей задолженностью перед дочерью, его транспортное средство будет арестовано и изъято для дальнейшей реализации. Осознав, что придется или расстаться с авто, или полностью погасить задолженность, алиментщик перечислил на депозитный счет отделения оставшиеся 190 тысяч долга.