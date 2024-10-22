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Алиментщик из Самары, задолжавший 1 млн, занимался разведением породистых собак

22 октября 2024 10:23
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Алиментщик из Самары, задолжавший 1 млн, занимался разведением породистых собак

Благодаря сотрудникам отделения судебных приставов по исполнительному розыску отец-алиментщик из г. Самары отправился на обязательные работы.

На протяжении длительного времени житель Кировского района г. Самары уклонялся от уплаты алиментов своим несовершеннолетним детям и накопил перед ними долг почти в 1 миллион рублей. При этом мужчина всячески избегал встреч не только со своими детьми, но и с сотрудниками органов принудительного исполнения. В результате в отношении него был заведен  исполнительный розыск.

В ходе разыскных мероприятий судебные приставы установили, что мужчина нашел новую возлюбленную и теперь проживает у нее. Вместе с ней они занимаются разведением породистых собак. 

Выяснив график перемещений молодого человека, сотрудники, осуществляющие розыск, дождались, когда должник направится домой и, встретив его у подъезда, препроводили в отделение судебных приставов Кировского района г. Самары. Там в отношении него был составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Рассмотрев его, суд назначил мужчине наказание в виде 30 часов обязательных работ.

Теперь должнику предстоит провести время за общественно полезной работой, а также полностью оплатить задолженность перед детьми. Если же он так и продолжит избегать погашения задолженности и перечисления алиментных платежей, то его ждет уже уголовная ответсвтенность.

 

Теги: Судебные приставы

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