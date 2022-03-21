Аферистка под видом внучки выманила у самарской пенсионерки 800 тысяч рублей

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Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые выдают себя за родственников, попавших в беду.

В Самаре 84-летней женщине поступил телефонный звонок. Неизвестная девушка представилась её внучкой. Аферистка рассказал что находится в больнице вместе с мамой, которая попала в аварию и у нее тяжелые травмы. Поскольку мама является виновницей ДТП, то для того, чтобы в отношении неё не возбуждали уголовное дело необходимо заплатить 800 000 р. Девушка сообщила пенсионерке, что к ней приедет водитель, которому и надо отдать деньги. Пенсионерка поверила звонившей и через некоторое время передала необходимую сумму злоумышленнику. Забрав деньги, мужчина скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело.