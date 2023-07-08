70 населенных пунктов Подмосковья остались без электроэнергии из-за непогоды

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Почти 70 населенных пунктов на территории Московской области остались без электроэнергии из-за непогоды. Об этом в субботу, 8 июля, ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ.

По данным ведомства, отключение электроснабжения произошло в 68 населенных пунктах в трех городских округах. На данный момент специалисты делают все, чтобы восстановить его работу.

Кроме того, сообщается, что из-за непогоды на территории Подмосковья упали 63 дерева, были повреждены 16 автомобилей и два балкона, пишет Мослента.