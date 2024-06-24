30-летняя самарчанка отдала мошенникам 900 тысяч рублей

124

В полицию обратилась 30-летняя жительница областной столицы, работающая инженером в одном из учреждений, с заявлением о мошенничестве.

Женщина рассказала сотрудникам полиции, что в течении нескольких часов ей поступали многочисленные телефонные звонки. Неизвестный представился сотрудником одного из банков. Он сообщил, что якобы службой безопасности финансово-кредитной организации зафиксирована попытка хищения денежных средств с банковского счета самарчанки.

Злоумышленник также убедил свою жертву в том, что для воспрепятствования мошенническим действиям необходимо всю имеющуюся наличность перевести на «безопасный» счет. Пострадавшая поверила аферисту и перевела на указанный счет более 900 тысяч рублей. После этого звонки прекратились.

Женщина, осознав, что стала жертвой аферистов, сообщила о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.