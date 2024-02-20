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3 случая отравления угарным газом произошли в Самарской области за неделю

20 февраля 2024 11:00
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3 случая отравления угарным газом произошли в Самарской области за неделю

С 12 по 19 февраля на территории Самарской области пожарно-спасательные подразделения привлекались для тушения 79 техногенных пожаров, 45 из которых произошли в городских округах, 34 - в муниципальных районах. К сожалению, на пожар погибли 6 человек. Спасены 7 человек.

В жилом секторе зарегистрирован 60 пожаров.

Из общего числа отмечается:

18 февраля пожар в частном жилом доме в н.п. Сидоровка Сергиевского района.

Площадь пожара составила 60 кв.м. В результате пожара погибли 2 человека.

Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования.

Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 30 раз. Всего за прошедшую неделю в ДТП погибли 3 человека, пострадали 34 человек, спасен 1 человек.

В качестве дополнительной информации отмечается:

3 случая отравления угарным газом в Октябрьском и Советском районах г.о. Самара, в г.о. Похвистнево.

В результате происшествий погибших нет, пострадали 7 человек,

в том числе 2 ребенка, из них 4 человека, после осмотра врачами скорой медицинской помощи от госпитализации отказались, 3 человека, в том числе 2 ребенка были госпитализированы в Похвистневскую центральную больницу города и района.

Во всех случаях причиной происшествий явилось отсутствие обратной тяги в дымоходе.

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