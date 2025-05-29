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28 мая самолет на пути в Турцию экстренно сел в Самаре

29 мая 2025 11:07
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28 мая самолет на пути в Турцию экстренно сел в Самаре

Вечером в среду, 28 мая, в аэропорту Курумоч по технической причине незапланированно сел самолёт. Он выполнял рейс Москва - Анталья.

339 пассажиров разместили в здании аэровокзального комплекса.

На время ожидания вылета им предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Также с людьми работает представитель перевозчика.

Куйбышевская транспортная прокуратура организовала мобильную приемную для пассажиров.

В случае нарушений законодательства они могут обратиться к дежурному представителю надзорного ведомства по номеру: 8 (910) 796-59-45, пишет Сова.

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