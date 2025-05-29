28 мая самолет на пути в Турцию экстренно сел в Самаре

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Вечером в среду, 28 мая, в аэропорту Курумоч по технической причине незапланированно сел самолёт. Он выполнял рейс Москва - Анталья.



339 пассажиров разместили в здании аэровокзального комплекса.



На время ожидания вылета им предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Также с людьми работает представитель перевозчика.



Куйбышевская транспортная прокуратура организовала мобильную приемную для пассажиров.



В случае нарушений законодательства они могут обратиться к дежурному представителю надзорного ведомства по номеру: 8 (910) 796-59-45, пишет Сова.