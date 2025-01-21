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28-летняя самарчанка в ресторане напала на полицейских

21 января 2025 12:43
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28-летняя самарчанка в ресторане напала на полицейских

С молодой жительницы г. Самары, устроившей скандал в одном из местных ресторанов и набросившейся на сотрудников полиции с кулаками, взыскан уголовной штраф в размере 25 тысяч рублей.

Агрессивное поведение одной из посетительниц ресторана вынудило администратора вызвать в заведение сотрудников полиции. Приехав на вызов, представители власти попросили девушку перестать нарушать общественный порядок и пройти с ними в патрульный автомобиль для составления протокола. Пока сотрудники полиции опрашивали свидетелей, нарушительница порядка нанесла сотрудникам полиции удары ногой, после чего попыталась сбежать.

Сотрудники доставили девушку в отделение полиции, где составили на нее протокол. Суд признал жительницу г. Самары виновной по ч.1 ст.318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 25 тысяч рублей.

В связи с тем, что девушка не спешила исполнять решение суда, что является злостным уклонением и влечет за собой более серьезные последствия, судебный пристав Куйбышевского района г. Самары направил в суд представление для замены уголовного штрафа на другое наказание.

Испугавшись оказаться на скамье подсудимых, 28-летняя самарчанка оплатила уголовный штраф в полном объеме.

Теги: Судебные приставы

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