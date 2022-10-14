23-летний самарец сбил 73-летнюю женщину-пешехода

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13 октября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 7 человек.

Одно из ДТП произошло в 18:20 в Кировском районе г. Самара. 23-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Renault Logan», двигался по проспекту Металлургов в направлении ул. Пугачевская. В пути следования, напротив д.76, допустил наезд на 73-летнюю женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля. Женщина госпитализирована.