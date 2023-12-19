22 участника драки с полицией у рынка "Садовод" будут выдворены из России

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За нарушение миграционного законодательства из России будут выдворена 22 участника конфликта с полицейскими у рынка "Садовод". К такому решению пришел судья Люблинского суда Москвы, рассматривавший это дело.

"Двадцать два человека признаны виновными в совершении преступления по части 3 статьи 18.8, части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда либо режима пребывание в РФ), отправлены в центр временного содержания иностранных граждан", - передает РИА Новости комментарий пресс-службы суда.

Напомним, инцидент произошел в пятницу. При проверке документов водитель автомобиля попытался скрыться от полицейского и протащил его на машине несколько метров. Позже, при задержании нарушителя, большая группа граждан пыталась помешать правоохранителям, порезав колеса служебной машины полицейских, пишет РГ.