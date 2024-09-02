2 сентября утром в Кинель-Черкасском районе горел дом

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Территориальные огнеборцы ликвидировали пожар жилого дома на площади 30 квадратных метров.



Сегодня утром в 5 часов 32 минуты диспетчеру пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о том, в селе Черновка на улице Ленина горит жилой дом.



По прибытии было установлено, что горит жилой дом на площади 30 квадратных метров.

На тушение оперативно были поданы 3 ствола «Б», созданы 3 звена газодымозащитной службы.

В 6 часов 16 минут пожар был локализован, в 6 часов 20 минут - объявлена ликвидация открытого горения, в 7 часов 22 минуты – пожар полностью потушен.

Всего на месте вызова работали 14 человек личного состава и 3 единицы техники.

К сожалению, погиб 1 человек.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"