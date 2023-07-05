19-летний сызранец пытался продать наркотики

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Судом установлено, что в ноябре 2022 года ранее неоднократно судимый 19-летний житель г. Сызрани посредством мессенджера договорился с неустановленным лицом о совместном сбыте наркотических средств, после чего организовал 2 «тайника-закладки» запрещенных веществ, отправив их координаты сообщнику. Однако сведения о месторасположении наркотических средств не дошли до потребителей, поскольку злоумышленник был задержан сотрудниками полиции, наркотики обнаружены и изъяты.

Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает облпрокуратура.