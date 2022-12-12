18-летний водитель в Тольятти попал в больницу

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11 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в 14:40 в Автозаводском районе г. Тольятти. Водитель 1951 года рождения (с начала 2022 года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 3 раза), управляя автомобилем «LADA Vesta», двигался по ул. Фрунзе. В районе дома № 35, на регулируемом перекрестке ул. Фрунзе и ул. Революционной, при повороте налево по зеленому сигналу светофора не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 211340» под управлением водителя 2004 года рождения, который двигался в прямом встречном направлении. 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ 211340» госпитализирован.