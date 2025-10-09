18-летний водитель в Самаре врезался в иномарку и экскаватор

146

Еще одно ДТП 8 октября произошло в 13:40 в Кировском районе города Самары. 18-летний водитель, управляя автомобилем Ваз 211440, следовал по проспекту Кирова, со стороны ул. Черемшанская, в направлении ул. Нагорная. В пути следования, в районе дома № 231, по проспекту Кирова, осуществил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с транспортным средством Hyundai Solaris, под управлением водителя 48-летней женщины, которая двигалась во встречном направлении.

После столкновения автомобиль Ваз 211440 отбросило на Экскаватор колесный под управлением 59-летнего водителя, который двигался по проспекту Кирова, со стороны ул. Черемшанская, в направлении ул. Нагорная. Водителю автомобиля Hyundai Solaris назначено амбулаторное лечение.