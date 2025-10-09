Я нашел ошибку
В рамках проекта эксперты по всей стране проведут мастер-лекцию, которая познакомит школьников с основными достижениями развития ТЭК России.
Минэнерго России и Общество «Знание» запускают масштабный просветительский проект «Россия – энергетическая держава» для школьников
Ключевые поправки, принятые сегодня, затрагивают несколько фундаментальных аспектов управления регионом.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Самарской Губдумы
Глава региона пообщался с проживающими в Обители, отцом Алексеем, сестрами и братьями милосердия.
Вячеслав Федорищев посетил Обитель милосердия в Самаре
После промывки сетей будут повторно взяты пробы воды.
В поселке 116 км Самары приступили к дренажу системы ГВС
Таким образом театр поддерживает интерес молодёжи к культуре и искусству, расширяя кругозор школьников и студентов.
Самарский театр драмы показал в Алексеевке и Кинеле свои спектакли
Современное оборудование обладает более высокой пропускной способностью, что позволит увеличить количество проводимых исследований.
В Кошкинскую больницу поставлено новое цифровое рентген-оборудование
Второй подряд успех на домашнем льду.
Хоккеисты самарского ЦСК ВВС одержали победу над «Торосом» - 5:2
Верховный суд решил не смягчать наказание за госизмену
Верховный суд решил не смягчать наказание за госизмену
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
18-летний водитель в Самаре врезался в иномарку и экскаватор

9 октября 2025 13:21
Еще одно ДТП 8 октября произошло в 13:40 в Кировском районе города Самары. 18-летний водитель, управляя автомобилем Ваз 211440, следовал по проспекту Кирова, со стороны ул. Черемшанская, в направлении ул. Нагорная.  В пути следования, в районе дома № 231, по проспекту Кирова, осуществил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с транспортным средством Hyundai Solaris, под управлением водителя 48-летней женщины, которая двигалась во встречном направлении.

После столкновения автомобиль Ваз 211440 отбросило на Экскаватор колесный под управлением 59-летнего водителя, который двигался по проспекту Кирова, со стороны ул. Черемшанская, в направлении ул. Нагорная. Водителю автомобиля Hyundai Solaris назначено амбулаторное лечение.

В Чапаевске в ДТП пострадали несколько молодых людей
09 октября 2025, 13:15
21-летние пассажиры автомобиля Лада Калина госпитализированы. Происшествия
В Самаре водитель сбил подростка на мопеде
08 октября 2025, 13:18
С места ДТП несовершеннолетний госпитализирован. Происшествия
В Самаре водитель сбил 65-летнего велосипедиста на электровелосипеде
07 октября 2025, 13:22
6 октября   на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек.  Происшествия
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
