Вице-спикер ГД Чернышов призвал дать многодетным отцам право на досрочную пенсию
Вице-спикер ГД призвал дать многодетным отцам право на досрочную пенсию
По инструкции аферистов молодой человек из Тольятти отвез 2 млн в Татарстан
По инструкции аферистов молодой человек из Тольятти отвез 2 млн в Татарстан
Нарушителей правил въезда в РФ предложили штрафовать на 25–50 тысяч рублей
Нарушителей правил въезда в РФ предложили штрафовать на 25–50 тысяч рублей
Самарчанка перегородкой перекрыла соседке доступ к электросчетчикам
Самарчанка перегородкой перекрыла соседке доступ к электросчетчикам
Родители школьников из Самары рассказали, как поощряют своих детей
Родители школьников из Самары рассказали, как поощряют своих детей
бакалавров и магистров в России отменят с 1 сентября 2026 года
Бакалавров и магистров в России отменят с 1 сентября 2026 года
Банковские переводы могут блокироваться из-за комментариев
Банковские переводы могут блокироваться из-за комментариев
Песков: предложение о легализации онлайн-казино ещё будет прорабатываться
Песков: предложение о легализации онлайн-казино ещё будет прорабатываться
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Банковские переводы могут блокироваться из-за комментариев

Большинство банковских приложений позволяют добавить краткий комментарий при переводе с карты на карту. Однако некоторые формулировки могут стать причиной блокировки операции. Об этом юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал агентству «Прайм».

По его словам, все банки в стране обязаны следовать закону о противодействии легализации доходов. Банковские системы автоматически анализируют поле «сообщение получателю». Согласно данным Ассоциации российских банков, около 22% переводов между физическими лицами проходят дополнительные проверки, а доля операций, заблокированных из-за комментариев, в 2024 г. выросла на 15%.

Помимо очевидных запретов, связанных с нелегальной деятельностью, блокировка часто возникает из-за комментариев, указывающих на использование личной карты для коммерческих расчетов. Например, слова «оплата услуг», «за товар», «заказ», «аренда» или любые другие, позволяющие трактовать перевод как предпринимательский, могут привести к приостановке операции.

Хаминский рекомендует по возможности не заполнять поле «сообщение получателю» при переводе, а необходимую информацию передавать через SMS или мессенджеры. Это позволяет избежать риска случайной блокировки из-за автоматического анализа систем банка, пишут Ведомости. 

В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.
28 января 2026  17:28
Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы «Земский работник культуры»
399
Сегодня, 28 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия региональным предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
28 января 2026  15:25
Губернатор Вячеслав Федорищев провел в Самаре заседание штаба по развитию ОПК
449
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
28 января 2026  13:30
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
415
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
507
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
595
