Банковские переводы могут блокироваться из-за комментариев

Большинство банковских приложений позволяют добавить краткий комментарий при переводе с карты на карту. Однако некоторые формулировки могут стать причиной блокировки операции. Об этом юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал агентству «Прайм».

По его словам, все банки в стране обязаны следовать закону о противодействии легализации доходов. Банковские системы автоматически анализируют поле «сообщение получателю». Согласно данным Ассоциации российских банков, около 22% переводов между физическими лицами проходят дополнительные проверки, а доля операций, заблокированных из-за комментариев, в 2024 г. выросла на 15%.

Помимо очевидных запретов, связанных с нелегальной деятельностью, блокировка часто возникает из-за комментариев, указывающих на использование личной карты для коммерческих расчетов. Например, слова «оплата услуг», «за товар», «заказ», «аренда» или любые другие, позволяющие трактовать перевод как предпринимательский, могут привести к приостановке операции.

Хаминский рекомендует по возможности не заполнять поле «сообщение получателю» при переводе, а необходимую информацию передавать через SMS или мессенджеры. Это позволяет избежать риска случайной блокировки из-за автоматического анализа систем банка, пишут Ведомости.