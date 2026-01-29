Песков: предложение о легализации онлайн-казино ещё будет прорабатываться

Предложение Минфина о легализации онлайн-казино ещё будет прорабатываться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Life Александру Юнашеву.

«Предложение ещё будет прорабатываться», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что в Минфине предложили рассмотреть легализацию онлайн-казино.

Зампред комиссии Общественной палаты России по экономике и трудовым отношениям Ольга Голышенкова выразила мнение, что легализация онлайн-казино под жёстким государственным контролем — это логичный шаг, который позволит вернуть денежные потоки в правовое поле, пишет РТ.