Котяков: социальные пенсии проиндексируют на 6,8% с 1 апреля
Котяков: социальные пенсии проиндексируют на 6,8% с 1 апреля
5 февраля изменится расписание электричек на остановке Волжская Жемчужина перегона Канал – Пискалы в связи с проведением работ на указанной территории.
5 февраля в Самарской области изменится расписание электричек
АТОЛ: спрос россиян на осиновые колья в 2025 году вырос в четыре раза.
В России вырос спрос на  магические атрибуты 
Прием работ для участия во втором сезоне конкурса «Время смыслов» открыт до 28 февраля 2026 года.
Жители региона смогут принять участие в конкурсе современного плакатного искусства «Время смыслов»
Температура воздуха 29 января в Самаре ночью -11, -13°С, днем -4, -6°С.
29 января в регионе небольшой снег, поземок, до -9°С
28 января жительница Забайкалья, сына которой высадили в мороз из поезда, обратилась на личный приём в Могочинскую транспортную прокуратуру.
В Забайкалье подростка высадили из поезда в сорокаградусный мороз
В ГУ МВД СО 28 января прошло чествование ветерана МВД России и председателя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел.
Сегодня в областном главке полиции вручили почетные награды Юрию Левичеву и Владимиру Евсееву
Заведующая центром здоровья Самарской городской больницы №10, врач-терапевт Анна Курпита рассказала, как составить рацион, полезный для здоровья.
Самарцам рассказали о профилактике хронических неинфекционных заболеваний
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Песков: предложение о легализации онлайн-казино ещё будет прорабатываться

29
Песков: предложение о легализации онлайн-казино ещё будет прорабатываться

Предложение Минфина о легализации онлайн-казино ещё будет прорабатываться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Life Александру Юнашеву.

 

«Предложение ещё будет прорабатываться», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что в Минфине предложили рассмотреть легализацию онлайн-казино.

Зампред комиссии Общественной палаты России по экономике и трудовым отношениям Ольга Голышенкова выразила мнение, что легализация онлайн-казино под жёстким государственным контролем — это логичный шаг, который позволит вернуть денежные потоки в правовое поле, пишет РТ.

 

В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.
28 января 2026  17:28
Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы «Земский работник культуры»
387
Сегодня, 28 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия региональным предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
28 января 2026  15:25
Губернатор Вячеслав Федорищев провел в Самаре заседание штаба по развитию ОПК
437
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
28 января 2026  13:30
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
408
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
502
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
592
Весь список