Я нашел ошибку
Главные новости:
Вице-спикер ГД Чернышов призвал дать многодетным отцам право на досрочную пенсию
Вице-спикер ГД призвал дать многодетным отцам право на досрочную пенсию
По инструкции аферистов молодой человек из Тольятти отвез 2 млн в Татарстан
По инструкции аферистов молодой человек из Тольятти отвез 2 млн в Татарстан
Нарушителей правил въезда в РФ предложили штрафовать на 25–50 тысяч рублей
Нарушителей правил въезда в РФ предложили штрафовать на 25–50 тысяч рублей
Самарчанка перегородкой перекрыла соседке доступ к электросчетчикам
Самарчанка перегородкой перекрыла соседке доступ к электросчетчикам
Родители школьников из Самары рассказали, как поощряют своих детей
Родители школьников из Самары рассказали, как поощряют своих детей
бакалавров и магистров в России отменят с 1 сентября 2026 года
Бакалавров и магистров в России отменят с 1 сентября 2026 года
Банковские переводы могут блокироваться из-за комментариев
Банковские переводы могут блокироваться из-за комментариев
Песков: предложение о легализации онлайн-казино ещё будет прорабатываться
Песков: предложение о легализации онлайн-казино ещё будет прорабатываться
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.27
-0.28
EUR 91.3
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Бакалавров и магистров в России отменят с 1 сентября 2026 года

123
бакалавров и магистров в России отменят с 1 сентября 2026 года

Форматы высшего образования «бакалавр» и «магистр» в России отменят с 1 сентября 2026 года. Вместо них появятся базовое и специализированное высшее образование. Об этом сообщила первый зампреда комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

По словам депутата, новая модель станет обновленной версией действующей системы и расширит возможности для выпускников уже с 1 сентября текущего года. «Вместо формулы „бакалавр — магистр“ вводится: базовое высшее образование сроком от четырех до шести лет — в зависимости от специальности, специализированное высшее образование продолжительностью один-три года — по сути, обновленный формат магистратуры с профессиональными, управленческими и исследовательскими треками», — сказала Ксения Горячева, ее слова передает РИА Новости. Она подчеркнула, что если раньше после специалитета нельзя было поступить на бюджет в магистратуру, то сейчас такого запрета нет, и выпускник любой базовой программы может попробовать попасть на бюджет. Аспирантура при этом выделяется в отдельный уровень профобразования.

Реформа, по словам депутата, готовилась несколько лет и опирается на результаты пилотных проектов. Обсуждение отказа от Болонской системы началось еще в 2022 году. После этого была сформирована программа перехода и запущен эксперимент в шести российских вузах, где новую модель испытывали в реальном учебном процессе. Опыт этих университетов теперь планируется распространить на всю систему высшего образования.

Горячева отметила, что переход особенно важен для инженерных и наукоемких специальностей. Эти направления, по ее словам, требуют более глубокой и непрерывной подготовки, которая не всегда укладывается в стандартный четырехлетний бакалавриат. Новая схема должна дать университетам больше свободы при формировании программ и ближе связать учебный процесс с запросами рынка труда и работодателей.

Депутат отдельно указала, что изменения не затронут текущих студентов. Все, кто уже обучается по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры, завершат учебу по действующим стандартам. Новые правила будут распространяться только на абитуриентов, поступающих в вузы с 2026–2027 учебного года. Такой подход, по оценке парламентария, позволит сделать реформу поэтапной и управляемой.

Отдельный блок реформ касается дополнительного профессионального образования. В новой системе ДПО рассматривают как инструмент переподготовки и освоения новых компетенций в течение жизни. При этом, как указала Горячева, оно не должно подменять собой классическое высшее образование: курсы и краткосрочные программы остаются дополнением, а не заменой университетской подготовки, пишет Ура.ру.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.
28 января 2026  17:28
Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы «Земский работник культуры»
399
Сегодня, 28 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия региональным предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
28 января 2026  15:25
Губернатор Вячеслав Федорищев провел в Самаре заседание штаба по развитию ОПК
449
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
28 января 2026  13:30
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
415
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
507
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
595
Весь список