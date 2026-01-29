бакалавров и магистров в России отменят с 1 сентября 2026 года

Форматы высшего образования «бакалавр» и «магистр» в России отменят с 1 сентября 2026 года. Вместо них появятся базовое и специализированное высшее образование. Об этом сообщила первый зампреда комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

По словам депутата, новая модель станет обновленной версией действующей системы и расширит возможности для выпускников уже с 1 сентября текущего года. «Вместо формулы „бакалавр — магистр“ вводится: базовое высшее образование сроком от четырех до шести лет — в зависимости от специальности, специализированное высшее образование продолжительностью один-три года — по сути, обновленный формат магистратуры с профессиональными, управленческими и исследовательскими треками», — сказала Ксения Горячева, ее слова передает РИА Новости. Она подчеркнула, что если раньше после специалитета нельзя было поступить на бюджет в магистратуру, то сейчас такого запрета нет, и выпускник любой базовой программы может попробовать попасть на бюджет. Аспирантура при этом выделяется в отдельный уровень профобразования.

Реформа, по словам депутата, готовилась несколько лет и опирается на результаты пилотных проектов. Обсуждение отказа от Болонской системы началось еще в 2022 году. После этого была сформирована программа перехода и запущен эксперимент в шести российских вузах, где новую модель испытывали в реальном учебном процессе. Опыт этих университетов теперь планируется распространить на всю систему высшего образования.

Горячева отметила, что переход особенно важен для инженерных и наукоемких специальностей. Эти направления, по ее словам, требуют более глубокой и непрерывной подготовки, которая не всегда укладывается в стандартный четырехлетний бакалавриат. Новая схема должна дать университетам больше свободы при формировании программ и ближе связать учебный процесс с запросами рынка труда и работодателей.

Депутат отдельно указала, что изменения не затронут текущих студентов. Все, кто уже обучается по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры, завершат учебу по действующим стандартам. Новые правила будут распространяться только на абитуриентов, поступающих в вузы с 2026–2027 учебного года. Такой подход, по оценке парламентария, позволит сделать реформу поэтапной и управляемой.

Отдельный блок реформ касается дополнительного профессионального образования. В новой системе ДПО рассматривают как инструмент переподготовки и освоения новых компетенций в течение жизни. При этом, как указала Горячева, оно не должно подменять собой классическое высшее образование: курсы и краткосрочные программы остаются дополнением, а не заменой университетской подготовки, пишет Ура.ру.