18-летний тольяттинец на самокате попал в ДТП, пострадала 17-летняя пассажирка

123

В Тольятти полицейские проводят проверку по ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя. 12 июля в 22:35 18-летний молодой человек, управляя СИМ, в нарушение требований п. 24.8 ПДД РФ, двигался с пассажиром по ул. Свердлова со стороны ул. Московский проспект в направлении ул. Революционной. В пути следования на регулируемом перекрёстке при повороте налево на разрешающий сигнал светофора нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с а/м Volkswagen Polo под управлением 44-летнего водителя (стаж управления транспортными средствами 26 лет). Пассажир самоката — 17-летняя девушка — госпитализирована с места ДТП. Информация о ДТП доведена до КНД районной Администрации.