150 человек незаконно поставила на миграционный учет жительница Самары в однушке

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По данным полицейских, местная жительница 1978 года рождения незаконно поставила на миграционный учет более 150 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в однокомнатной квартире многоэтажного дома, расположенного на ул. Ново-Садовая, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания. Подозреваемая неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

По информации полицейских, женщина официально не трудоустроена, ранее не судима.

Задержанная признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получила за свои услуги денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей.

Отделом дознания ОП №2 Управления МВД России по г. Самаре в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.