14-летний хоккеист школы СКА умер на тренировке от попадания шайбы в грудь

149

Во время тренировки от попадания шайбы в грудь умер 14-летний хоккеист школы петербургского хоккейного клуба СКА. Об этом сообщила пресс-служба организации в четверг, 11 августа, пишут "Известия".

«Во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала игроку в грудь в область сердца. Врач команды незамедлительно оказал помощь хоккеисту и вызвал скорую помощь, которая провела все реанимационные мероприятия. Сердце Всеволода смогли запустить, его доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось», — говорится в заявлении.

Клуб выразил соболезнования родителям, близким и друзьям мальчика. Как сообщили в СКА, они проведут внутреннее расследование обстоятельств произошедшего и окажут необходимую помощь семье погибшего.

Фото: pxhere