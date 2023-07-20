13 единиц гладкоствольного оружия сдали жители в ОВД Самарской области

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Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся предметы вооружения, освобождаются от уголовной ответственности, в соответствии с действующим законодательством, и получают денежное вознаграждение. Размер вознаграждения и порядок добровольной сдачи оружия определен постановлением Правительства Самарской области от 30.04.2014 № 242 «О денежном вознаграждении за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», с которым можно ознакомиться на официальных сайтах органов местного самоуправления, Правительства Самарской области, ГУ МВД России по Самарской области.

В соответствии с действующим законодательством, добровольной сдачей считается выдача лицом вышеуказанных предметов вооружения по собственной воле или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего хранения.

За первое полугодие 2023 года гражданами сдано 13 единиц гладкоствольного оружия, около 1 400 патронов для нарезного оружия, боле 6 500 патронов для гладкоствольного, травматического и газового оружия, около 2,5кг. пороха.

Общая сумма денежных вознаграждений за сданное оружие составила более 135 000 руб.

Правоохранители напоминают: в соответствии с действующим законодательством, добровольной сдачей считается выдача лицом вышеуказанных предметов вооружения по собственной воле или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего хранения. Лицо, добровольно сдавшее предметы вооружения, освобождается от уголовной ответственности.