100 мигрантов лишили регистрации в Самаре

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Участковые уполномоченные отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, безработный местный житель 1963 года рождения в период с 2022 года по 2023 год совершил фиктивную постановку на учет свыше 100 иностранных граждан по месту пребывания в квартире многоэтажного дома на ул. Ново-Вокзальной, в дальнейшем, не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Участковыми уполномоченными полиции проведен осмотр помещения, опрошены соседи собственника квартиры и сотрудники организаций.

Ранее судимый за подобное преступление мужчина неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои «услуги» денежное вознаграждение – свыше 50 тысяч рублей.

Отделом дознания отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 102.