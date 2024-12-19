10 кг пороха изъято у сельчанина в Приволжском районе

118

Сотрудники ОМВД России по Приволжскому району, проверяя информацию о причастности 32-летнего местного жителя к незаконному хранению взрывчатых веществ и боеприпасов, в присутствии понятых с разрешения хозяина провели осмотр жилища, обнаружили и изъяли емкости с более 10 кг сыпучего вещества и 43 предмета, похожих на патроны.

Изъятое оперуполномоченные направили на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно полученным результатам, селянин незаконно хранил два вида пороха промышленного изготовления, относящегося к взрывчатым веществам метательного действия и охотничьи патроны заводского производства пригодные для стрельбы.

По данным сотрудников полиции в мае 2023 года за нарушение административного законодательства, по решению мирового судьи, ружье у мужчины конфисковано в пользу государства. Как пояснил ранее не судимый правонарушитель, порох и боеприпасы он решил не сдавать, после аннулирования разрешения на хранение, и оставил себе «на всякий случай».

В настоящее время в отношении местного жителя по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов) сотрудниками ОМВД России по Приволжскому району возбуждены уголовные дела. Полицейские продолжают устанавливать факты противоправной деятельности фигуранта.