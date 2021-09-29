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Самарских товаропроизводителей приглашают в «Школу ритейла»

29 сентября 2021 16:16
174
Принять участие в проекте «Школа ритейла» можно 30 сентября и 1 октября.

30 сентября в 10:00 в Самаре (Московское шоссе 15, ТЦ «ФРЕГАТ») стартует очередное мероприятие образовательного проекта по обучению местных товаропроизводителей навыкам и технологиям продаж своей продукции «Школа ритейла», организованного Министерством промышленности и торговли Самарской области.

Данный проект оказался востребованным у производителей местной продукции. Торговые сети, магазины которых представлены в Самарской области, поддерживают реализацию проекта и принимают в нем активное участие.

В этот раз программа мероприятия включает в себя двухдневный обучающий семинар региональных и федеральных ритейлеров. Впервые в проекте примет участие Макдоналдс.

Принять участие в проекте «Школа ритейла» можно 30 сентября и 1 октября.

Регистрация участников по ссылке.

По всем вопросам участия в «Школе ритейла» обращаться по телефону: 337-78-68.

 

Фото:   правительство СО

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