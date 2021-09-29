Самарских товаропроизводителей приглашают в «Школу ритейла»

30 сентября в 10:00 в Самаре (Московское шоссе 15, ТЦ «ФРЕГАТ») стартует очередное мероприятие образовательного проекта по обучению местных товаропроизводителей навыкам и технологиям продаж своей продукции «Школа ритейла», организованного Министерством промышленности и торговли Самарской области.
Данный проект оказался востребованным у производителей местной продукции. Торговые сети, магазины которых представлены в Самарской области, поддерживают реализацию проекта и принимают в нем активное участие.
В этот раз программа мероприятия включает в себя двухдневный обучающий семинар региональных и федеральных ритейлеров. Впервые в проекте примет участие Макдоналдс.
Принять участие в проекте «Школа ритейла» можно 30 сентября и 1 октября.
Регистрация участников по ссылке.
По всем вопросам участия в «Школе ритейла» обращаться по телефону: 337-78-68.
Фото: правительство СО