Региональный бренд «Сделано в Самарской области» пополнился новыми участниками 

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В Самаре продолжается праздник моды – первый губернский маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в России». 100 региональных брендов представили свою продукцию – женскую, мужскую, детскую одежду, обувь, а дизайнеры и торговые предприятия – ткани, фурнитуру, швейное и специализированное оборудование.



В рамках фестиваля проходят многочисленные экспертные сессии. Одна из них была посвящена региональной символике «Сделано в Самарской области». Участниками встречи стали предприниматели – участники фестиваля, сотрудники министерства промышленности и торговли Самарской области.



Проект по созданию и продвижению местных товаров, создан по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова. Его главная цель продвигать самарские продукты, делать их более узнаваемыми, развивать тем самым потребительский патриотизм.



Проект «Сделано в Самарской области» молодой. Он существует с 2019 года. Сегодня это – 200 производителей и 3 тысячи товаров под брендом «Самарский продукт», «Сделано в Самарской области».

Региональный бренд универсален. Под брендом можно найти продукцию абсолютно разного назначения, и это не только продукты питания.



Руководитель департамента торговли и потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области Юлия Клинкова рассказала участникам сессии о деталях проекта «Самарский продукт». Кто может получить бренд, что для этого нужно. А предприниматели, которые давно успешно применяют региональный знак, поделились своим опытом.



– Товарный региональный знак «Сделано в Самарской области» выдается бесплатно. Главным условием для его присвоения является наличие производства в нашей губернии, – подчеркнула Юлия Анатольевна.



Ярким примером активного развития проекта «Самарский продукт» является его участница — Юлия Джуссани. Как самозанятая она занимается изготовлением «гастрономического» мыла ручной работы.



– «Самарский продукт» открывает большие возможности для сбыта продукции. Мы уже сейчас с гордостью реализуем наш товар в другие регионы и за рубеж с товарной символикой «Сделано в Самарской области». Например, вместе с проектом мы участвуем в городских ярмарках, фестивалях. А это не только прямое общение с покупателем, но и возможность прорекламировать свою продукцию, – рассказала бизнесмен Юлия Джуссани.



В завершении сессии в зале появлялись желающие получить такой знак для своих товаров. Ну а тем, кто ранее подавал заявки, и комиссия министерства их одобрила, в торжественной атмосфере были вручены сертификаты, удостоверяющие их владельцев на право пользования самарским брендом.

Фото: департамент информационной политики СО