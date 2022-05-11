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Новые возможности для самозанятых губернии

11 мая 2022 17:39
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В регионе продолжается работа по расширению инструментов поддержки самозанятых граждан.

В регионе продолжается работа по расширению инструментов поддержки самозанятых граждан в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Губернатор Дмитрий Азаров уделяет особое внимание формированию комфортного делового климата в регионе и созданию условий для развития проектов начинающих предпринимателей. 

Областное минэкономразвития объявляет о приеме заявок на очередную ярмарку продукции ремесленников региона.  

С 18 по 24 мая в Самаре состоится одно из самых масштабных событий страны - фестиваль молодёжных творческих инициатив «Российская студенческая весна - 2022». Юбилейный фестиваль соберет огромную аудиторию – для самозанятых это станет отличной возможностью представить свою продукцию на маркете в рамках фестиваля. Для того, чтобы стать участников ярмарки, необходимо быть действующим самозанятым, зарегистрированным в Самарской области и являться производителем сувенирной продукции, продуктов питания, товаров для красоты и здорового образа жизни. Каждый потенциальный участник может подать заявку на сайте mybiz63.ru до 16 мая. Все они пройдут предварительный отбор у экспертов регионального центра «Мой бизнес 63». 

Еще одной возможностью для развития проектов самозанятых стала новая услуга - бесплатное обучение по работе на электронных торговых площадках. 24-25 мая пользователи специального налогового режима смогут пройти онлайн-обучение по курсу «Создай продукт для маркетплейсов». В программу вошли четыре содержательных вебинара, в рамках которых будут рассмотрены основные электронные площадки, их различия и принципы работы, а также критерии товаров, которые необходимо учесть для успешного старта в Интернет-торговле. Подать заявку все желающие могут также на сайте mybiz63.ru. 

«Расширяя возможности для самозанятых как начинающих предпринимателей, мы создаем им основу для успешного старта. Разные формы поддержки позволяют точечно решать вопросы, актуальные для каждого конкретного проекта: консультации по регистрации и работе в налоговом режиме, получение бизнес-основ в рамках образовательных программ, льготное финансирование, помощь в продвижении продукта, информационная поддержка, - рассказал о действующих инструментах министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Сегодня в Самарской области зарегистрировано более 112 тысяч пользователей специального налогового режима. Каждый из них может обращаться в центры «Мой бизнес» или подавать заявки на получение той или иной услуги на едином портале mybiz63.ru». 

Одним из пользователей специального налогового режима стал житель Самары Константин Симонов. Сегодня молодой человек успешно развивает проект столярной мастерской «Древ Ко» - он создает изделия из дерева и с господдержкой планирует дальнейшее масштабирование бизнеса. 

Раньше Константин Симонов трудился системным администратором, а сегодня сделал хобби профессией и сменил компьютер на работу с деревом. Мужчина мастерит столы, реставрирует стулья, вытачивает дизайнерскую посуду. Работает исключительно с натуральным материалом: сосна, дуб. Как признается сам мастер, он уже изготовил более 700 изделий ручной работы и готов воплотить в жизнь заказы любой сложности.

Чтобы открыть столярную мастерскую и использовать все существующие меры поддержки, Константин официально зарегистрировался в качестве самозанятого. Теперь ему доступна не только возможность участия в ярмарках и образовательных программах, но и льготные микрозаймы Гарантийного фонда, маркетинговые услуги, имущественная поддержка –рабочие места в коворкинге регионального центра «Мой бизнес», а также информационное содействие и продвижение проектов. 

«Мне всегда нравилось что-то создавать, когда из обычной доски получается какое-то изделие. Супруга помогает, у нас семейная мастерская. Господдержка – огромное подспорье в развитии моего проекта», - отметил Константин Симонов.

 

Фото:   соцсети

 

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