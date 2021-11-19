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Инноваторов и разработчиков Самарской области научат привлекать гранты

19 ноября 2021 14:07
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Предприниматели региона подробно изучат все возможности привлечения грантов Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

С 25 ноября по 7 декабря 2021 года в Самарской области пройдет цикл семинаров для технологических предпринимателей и руководителей компаний, посвященных грантовой поддержке наукоемких технологических проектов. В ходе цикла семинаров предприниматели нашего региона подробно изучат все возможности привлечения грантов Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (ФСИ).

По поручению губернатора Дмитрия Азарова, в Самарской области активно ведется работа по созданию условий, необходимых для успешного развития бизнеса, в том числе технологического и инновационного предпринимательства. Гранты – дополнительные источники финансирования для технологических и инновационных проектов.

По информации министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, участники семинаров разберут юридические вопросы, кейсы, получат ответы на вопросы от экспертов и победителей программ. Обучающие мероприятия пройдут в онлайн-формате и будут посвящены трем основным конкурсам Фонда: «Старт», «Развитие» и «Коммерциализация». 

«Развитие инновационных предприятий, стартапов с их уникальными высокотехнологичными разработками – приоритет в работе областного правительства, министерства экономического развития. Для быстрого и успешного роста технологических компаний мы расширяем региональные инструменты поддержки, привлекаем финансирование федеральных институтов развития, - рассказал Дмитрий Богданов. – Одним из таких инструментов являются программы Фонда содействия инновациям. За два года работы регионального представительства Фонда в «Жигулевской долине» мы привлекли поддержку для 153 инновационных и технологических проектов на общую сумму 542 млн рублей», - пояснил министр. 

Региональным представителем Фонда в Самарской области является Александр Сергиенко, руководитель оператора инновационной деятельности региона, управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» ГАУ «ЦИК СО». «Фонд содействия инновациям — это государственная некоммерческая организация, один из крупнейших федеральных институтов поддержки инноваций в России. Благодаря организационно-информационной поддержке нашего регионального офиса Фонда (ФСИ), только за прошлый год от Самарской области на программы ФСИ было подано 469 заявок, из которых 92 вошли в число победителей. Привлеченный объем финансирования составил 335,5 млн рублей. В нынешнем году в конкурсах ФСИ произошел ряд позитивных изменений, позволяющих еще более эффективно развивать инновационные проекты, именно об этом технологические предприниматели региона смогут узнать на предстоящих семинарах», - отметил Александр Сергиенко. 

Спикерами семинаров выступят победители конкурсов Фонда содействия инновациям, представители научного сообщества Самарской области, сотрудники учреждений инновационной инфраструктуры Самарской области, юристы, представители венчурных фондов. Участники смогут получить развернутый ответ о заполнении заявок на конкурс и получении грантов.

«Старт» - программа поддержки малых, недавно созданных инновационных компаний. Грант от 3 до 10 млн рублей.

 «Развитие» - программа направлена на финансирование предприятий, уже выпускающих высокотехнологичную продукцию и стремящихся диверсифицировать производство или снизить издержки. Грант размером от 15 до 20 млн рублей выдается на проведение НИОКР, при условии привлечения софинансирования от 30 до 100%.

«Коммерциализация» - программа направлена на поддержку компаний, завершивших стадию НИОКР и планирующих создание или расширение производства инновационной продукции. Грант до 20 млн рублей при условии привлечения 100% софинансирования.

Чтобы участникам было удобнее усвоить большой объем информации, семинары будут идти в течение пяти дней. Каждый сможет выбрать себе нужную тему, день или сразу записаться на все семинары. Самые заинтересованные участники будут приглашены на индивидуальные консультации.

Секция «Старт» пройдет  25, 30 ноября и 7 декабря, секция «Развитие» — 27 ноября, секция «Коммерциализация» — 2 декабря.

Участие в семинарах бесплатное. Регистрация обязательна.

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